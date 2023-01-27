Пользователи Сети поразились сходству Лаймы Вайкуле с Аллой Пугачевой

Певица Лайма Вайкуле недавно опубликовала в соцсетях фотографию, которая удивила поклонников и злопыхателей. В Сети сразу же начали обсуждать внешний вид звезды.
Комментаторы сошлись во мнении, что исполнительница хита «Вернисаж» стала копией Аллы Пугачевой. Однако нашлись люди, которые сравнили певицу и с менее приятными персонажами.
«Помните, персонажа фильма "Королева бензоколонки", когда ее пчелы нажалили, прям чистая марфушенька-душенька», — написал один из подписчиков.
Другие отметили, что, если бы пост не был подписан, то Вайкуле и вовсе было бы сложно идентифицировать на фото. По их мнению, звезда, еще недавно блиставшая на экранах, серьезно изменилась в худшую сторону.
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