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Пользователи Сети поразились сходству Лаймы Вайкуле с Аллой Пугачевой

Шоу-бизнес
Пользователи Сети поразились сходству Лаймы Вайкуле с Аллой Пугачевой

Певица Лайма Вайкуле недавно опубликовала в соцсетях фотографию, которая удивила поклонников и злопыхателей. В Сети сразу же начали обсуждать внешний вид звезды.

Комментаторы сошлись во мнении, что исполнительница хита «Вернисаж» стала копией Аллы Пугачевой. Однако нашлись люди, которые сравнили певицу и с менее приятными персонажами.

«Помните, персонажа фильма "Королева бензоколонки", когда ее пчелы нажалили, прям чистая марфушенька-душенька», — написал один из подписчиков.
Пользователи Сети поразились сходству Лаймы Вайкуле с Аллой Пугачевой

Другие отметили, что, если бы пост не был подписан, то Вайкуле и вовсе было бы сложно идентифицировать на фото. По их мнению, звезда, еще недавно блиставшая на экранах, серьезно изменилась в худшую сторону.

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