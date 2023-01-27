Автомобиль эстонского министра обороны насмерть сбил лося

Автомобиль министра обороны Эстонии Ханно Певкура наехал на лося. Животное погибло, сообщил глава ведомства в социальных сетях.
Министр обороны возвращался с учений военизированного ополчения «Кайтселиит». В сборах принимают участие 830 человек личного состава Пярнуской, Сааремааской и Ляэнеской дружин.
В результате ДТП лось погиб на месте. По словам министра Певкура, все находившиеся в салоне люди не пострадали. Автомобиль получил определенные повреждения и теперь подлежит списанию.
Случаи появления лосей рядом с дорогами в Ленинградской области участились. Сотрудники северо-западного отделения ведомства по вопросам природы связывают такое поведение с изменениями погодных условий.