Росэнергоатом опроверг сообщения МАГАТЭ о взрывах у АЭС в Запорожье

Сообщения Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о взрывах вблизи Запорожской АЭС являются провокацией, направленной на попытки убедить общественность в неспособности России обеспечить ядерную безопасность. Такое заявление ТАСС сделал советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа посоветовал инспекторам МАГАТЭ тщательнее проверять распространяемую информацию, а не полагаться на один только слух. По его словам, специалисты агентства слышали звуки артиллерийского боя, который велся на большом расстоянии от станции.
Представитель Росэнергоатома напомнил, что инспекторы ежедневно обходят пешком всю территорию станции. В один из таких обходов работала артиллерия, но это происходило далеко от ЗАЭС.