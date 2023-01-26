Германия принесла извинения Африканскому союзу за слова про Лаврова

Министерство иностранных дел Германии извинилось перед пресс-секретарем Африканского союза Эббе Калондо за высказывание в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом представители ведомства написали в Twitter.
Речь идет о публикации МИД Германии, посвященной визиту Лаврова в ЮАР. В ней ведомство заявило, что российский министр приехал в республику не для того, чтобы смотреть на «леопардов», а с целью заявить о планах Киева «уничтожить все русское». Пресс-секретарь Африканского союза назвала это насмешкой над регионом и местными жителями.
«Ваша точка зрения принята, извините. Мы ценим наших африканских партнеров», — говорится в ответе МИД Германии.
Представители ведомства добавили, что под «леопардами» они подразумевали немецкие танки Leopard 2. Известно, что данную технику Германия намерена отправить на Украину в качестве военной помощи.