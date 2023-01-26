Германия принесла извинения Африканскому союзу за слова про Лаврова

Речь идет о публикации МИД Германии, посвященной визиту Лаврова в ЮАР. В ней ведомство заявило, что российский министр приехал в республику не для того, чтобы смотреть на «леопардов», а с целью заявить о планах Киева «уничтожить все русское». Пресс-секретарь Африканского союза назвала это насмешкой над регионом и местными жителями.