МЧС Крыма сообщило о приостановке работы Керченской переправы из-за тумана

Работа Керченской паромной переправы временно остановлена. Причиной являются неблагоприятные погодные условия, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.
Согласно прогнозу, на полуострове ожидается похолодание. Температура воздуха составит до минус четырех градусов, а порывы ветра будут достигать до 12 метров в секунду.
«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы приостановлена», — говорится в сообщении ведомства.
Последний раз работа переправы приостанавливалась 1 января. Данное решение также было связано с неблагоприятными погодными условиями.