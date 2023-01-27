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МЧС Крыма сообщило о приостановке работы Керченской переправы из-за тумана

Общество
МЧС Крыма сообщило о приостановке работы Керченской переправы из-за тумана

Работа Керченской паромной переправы временно остановлена. Причиной являются неблагоприятные погодные условия, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

Согласно прогнозу, на полуострове ожидается похолодание. Температура воздуха составит до минус четырех градусов, а порывы ветра будут достигать до 12 метров в секунду.

«По информации Керченского морского порта, в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы приостановлена», — говорится в сообщении ведомства.

Последний раз работа переправы приостанавливалась 1 января. Данное решение также было связано с неблагоприятными погодными условиями.
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