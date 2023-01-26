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Венгрия посоветовала «супердержавам» вести переговоры по Украине вместо отправки оружия

Политика
Венгрия посоветовала «супердержавам» вести переговоры по Украине вместо отправки оружия

Сильные страны должны заниматься мирными переговорами по Украине, а не обсуждать поставки вооружения. Такое мнение выразил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на заседании СБ ООН.

По мнению главы внешнеполитического ведомства, страны должны быть заинтересованы в прекращении огня на Украине. Сийярто призвал представителей «супердержав» сесть за стол переговоров и найти пути урегулирования конфликта, вместо поставок вооружения.

Министр добавил, что Венгрия уже пострадала от украинского кризиса. В боевых действиях погибают закарпатские венгры, призванные в ВСУ. Конфликт негативно влияет на экономику страны.
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