Reuters: IKEA начала закупать древесину у стран Балтии вместо России и Белоруссии

IKEA нашла способ компенсировать поставки древесины из России и Белоруссии. Теперь производитель закупает сырье у Польши и стран Балтии, пишет агентство Reuters со ссылкой на сотрудника фирмы.
За прошедший год Польша, Литва и Швеция стали крупнейшими поставщиками древесины для компании, рассказал источник. IKEA также планирует выйти на рынок Южной Америки, чтобы окончательно заместить объемы сырья из России.
«Нам удалось заместить эти (российские и белорусские — Прим. ред.) объемы в других странах на очень горячем рынке древесины», — рассказал сотрудник.
Ранее стало известно, сколько иностранных производителей покинули российских рынок в 2022 году. По данным НОСТРОЙ, показатель составил девять процентов.