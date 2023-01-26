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Reuters: IKEA начала закупать древесину у стран Балтии вместо России и Белоруссии

Экономика
Reuters: IKEA начала закупать древесину у стран Балтии вместо России и Белоруссии

IKEA нашла способ компенсировать поставки древесины из России и Белоруссии. Теперь производитель закупает сырье у Польши и стран Балтии, пишет агентство Reuters со ссылкой на сотрудника фирмы.

За прошедший год Польша, Литва и Швеция стали крупнейшими поставщиками древесины для компании, рассказал источник. IKEA также планирует выйти на рынок Южной Америки, чтобы окончательно заместить объемы сырья из России.

«Нам удалось заместить эти (российские и белорусские — Прим. ред.) объемы в других странах на очень горячем рынке древесины», — рассказал сотрудник.

Ранее стало известно, сколько иностранных производителей покинули российских рынок в 2022 году. По данным НОСТРОЙ, показатель составил девять процентов.
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