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Пассажирка легковушки погибла в ДТП с автобусом в Ленобласти

Происшествия
Пассажирка легковушки погибла в ДТП с автобусом в Ленобласти

ДТП с участием автобуса на автомобильной дороге федерального значения А-180 «Нарва» в Ленинградской области унесло жизнь одного человека. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

По предварительной информации, автобус выезжал с шоссе и не пропустил легковой автомобиль, фары которого были выключены. При столкновении погибла пассажирка седана. В автобусе на момент аварии находились три человека, никто из них не пострадал, а водителя транспортного средства отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее в Сети появились страшные кадры с места аварии. На них видно, что в результате ДТП легковой автомобиль превратился в груду металлолома.
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