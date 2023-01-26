Пассажирка легковушки погибла в ДТП с автобусом в Ленобласти

ДТП с участием автобуса на автомобильной дороге федерального значения А-180 «Нарва» в Ленинградской области унесло жизнь одного человека. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
По предварительной информации, автобус выезжал с шоссе и не пропустил легковой автомобиль, фары которого были выключены. При столкновении погибла пассажирка седана. В автобусе на момент аварии находились три человека, никто из них не пострадал, а водителя транспортного средства отправили на медицинское освидетельствование.
Ранее в Сети появились страшные кадры с места аварии. На них видно, что в результате ДТП легковой автомобиль превратился в груду металлолома.