Пассажирка легковушки погибла в ДТП с автобусом в Ленобласти

По предварительной информации, автобус выезжал с шоссе и не пропустил легковой автомобиль, фары которого были выключены. При столкновении погибла пассажирка седана. В автобусе на момент аварии находились три человека, никто из них не пострадал, а водителя транспортного средства отправили на медицинское освидетельствование.