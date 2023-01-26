Школьник в Великобритании за месяц совершил несколько попыток изнасилования

Житель британского городка обвиняется в серии сексуализированных нападений на девушек в возрасте от 16 до 34 лет. Самому предполагаемому насильнику всего 13 лет, о чем сообщает региональная полиция.
В правоохранительные органы с 15 декабря 2022 года по 19 января 2023 года поступило пять заявлений от женщин. Все потерпевшие заявили, что стали жертвами нападений в деревнях Хэдли, Лигомери и их окрестностях.
Школьнику предъявлены обвинения в девяти сексуализированных нападениях, двух попытках изнасилования и нанесении побоев. Над подростком уже состоялся первый суд, после которого его заключили под стражу.
В Саратовской области вынесли приговор 62-летнему местному жителю. Суд признал его виновным в надругательстве над 12-летней внучкой.