Пентагон: на американских складах нет необходимого Украине количества танков Abrams

Соединенные Штаты не располагают доступным количеством танков Abrams для их передачи Украине. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Саблина Сингх.
Ранее США анонсировали поставку 31 единицы танков на Украину. Как сообщало издание Politico, Киев может получить усовершенствованную версию M1A2 Abrams.
«У нас просто нет этих доступных танков на складах США, вот почему потребуются месяцы», — сообщила Сингх.
Ранее сроки поставок танков на Украину прокомментировала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По ее словам, Вашингтон не успеет отправить соответствующее вооружение к весне.