Пентагон подтвердил, что передаст ВСУ усовершенствованные танки Abrams М1А2

Минобороны США подтвердило, что выделит на нужды украинской армии танки Abrams в модификации M1A2, предусматривающей усовершенствованную систему прицеливания и боевую информационно-управляющую систему. Об этом заявила заместитель офпреда Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
О желании американцев передать Украине Abrams версии M1A2 ранее писало издание Politico. В частности, боевые машины такой модификации могут определять цели в любых погодных и боевых условиях благодаря тепловизионному панорамному прицелу командира. У экипажей этой разновидности Abrams также появится возможность обмениваться информацией между собой непрерывно и в автоматическом режиме.
«Я только скажу, что это будет (модификация) М1А2, и не стану углубляться в дальнейшие спецификации», — подтвердила Сабрина Сингх.
На днях Вашингтон объявил о передаче Киеву батальонного комплекса — 31 единица — современных танков Abrams своего производства. Танки украинским военным решили предоставить также Германия и Великобритания.