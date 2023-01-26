Пентагон подтвердил, что передаст ВСУ усовершенствованные танки Abrams М1А2

О желании американцев передать Украине Abrams версии M1A2 ранее писало издание Politico. В частности, боевые машины такой модификации могут определять цели в любых погодных и боевых условиях благодаря тепловизионному панорамному прицелу командира. У экипажей этой разновидности Abrams также появится возможность обмениваться информацией между собой непрерывно и в автоматическом режиме.