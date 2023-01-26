Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по донецкой Макеевке

Населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вечером 26 января подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).