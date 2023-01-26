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Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по донецкой Макеевке

Происшествия
Украинские войска выпустили 20 ракет из «Града» по донецкой Макеевке

Населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вечером 26 января подвергся ракетному обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел производился в 22:05 из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Всего по городу были выпущены 20 снарядов, говорится в сообщении.

Информация о пострадавших пока не поступала. Другие подробности произошедшего уточняются.

Украинские войска ранее ударили по селу Муром в Белгородской области. В результате атаки повреждения получила ЛЭП, из-за чего почти половина жителей населенного пункта осталась без света.
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