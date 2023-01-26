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МАГАТЭ заявило о мощных взрывах в окрестностях Запорожской АЭС

Происшествия
МАГАТЭ заявило о мощных взрывах в окрестностях Запорожской АЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) зафиксировали сильные взрывы вблизи Запорожской атомной электростанции, где работала зарубежная группа. Об этом говорится в отчете специалистов.

Пока неизвестно, могли ли пострадать реакторы ЗАЭС или другие зоны ядерного объекта в результате обстрела. Информации о пострадавших среди местных жителей и военных также не озвучивалось.

Ранее работники Международного агентства по атомной энергии прибыли с миссией на АЭС, находящиеся под контролем украинской армии. Сотрудники не смогли выявить факты нахождения военной техники на ядерных объектах.
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