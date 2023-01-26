Самолет Махачкала — Москва вернулся в аэропорт вылета из-за технических проблем

Летевший в Москву самолет был вынужден вернуться в Махачкалу из-за технических проблем. Об этом 26 января передает ТАСС со ссылкой на гендиректора международного аэропорта Махачкала Саид Рамазанов.
Какие именно проблемы произошли на борту самолета, не уточняется. По словам собеседника агентства, посадка воздушного судна прошла успешно, пострадавших нет. Пассажиры в ближайшее время отправятся в столицу за резервном борту.
В Индонезии ранее самолет Boeing 737 врезался в здание терминала. Все произошло во время выруливания воздушного судна на взлетную полосу. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.