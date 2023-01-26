ERR: Эстония может передать Украине кассетные боеприпасы

В компании напомнили, что более 100 стран одобрили конвенцию о запрещении и нераспространении кассетных боеприпасов. Но Эстония и Украина не подписали этот документ. Поскольку ранее снаряды закупили у Германии, от Берлина потребуется согласие на поставку. Однако переговоры могут затрудниться, так как ФРГ отказалась от производства кассетных снарядов.