ERR: Эстония может передать Украине кассетные боеприпасы

Эстония изучает возможность передачи кассетных боеприпасов Украине. Об этом сообщил портал государственного телерадиовещания ERR.
В компании напомнили, что более 100 стран одобрили конвенцию о запрещении и нераспространении кассетных боеприпасов. Но Эстония и Украина не подписали этот документ. Поскольку ранее снаряды закупили у Германии, от Берлина потребуется согласие на поставку. Однако переговоры могут затрудниться, так как ФРГ отказалась от производства кассетных снарядов.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур добавил, что Таллин решил передать Киеву артиллерийские боеприпасы калибром 155 миллиметров.
Правительство Италии пообещало предоставить Украине дополнительную военную помощь. В пакет поддержки могут войти ЗРК Samp/T, артиллерийские орудия, беспилотники.