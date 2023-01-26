Bloomberg: МВФ может предоставить Киеву многолетнюю помощь на 16 млрд долларов

Международный валютный фонд (МВФ) может выделить Украине 16 млрд долларов в рамках многолетнего пакета помощи. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Такое решение может быть принято при соблюдении ряда условий. Прежде всего его должны одобрить все члены «Большой семерки». Второе условие заключается в способности доноров и кредиторов Украины обеспечить долговую устойчивость страны.
Если МВФ решит выделить помощь Киеву, то организации придется внести изменения в свои правила кредитования. Украинские власти при этом должны будут взять на себя обязательства по ряду политических мер, говорится в статье.