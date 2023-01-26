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Депутат Николаев не исключил переименование Волгограда в Сталинград при одобрении россиян

Общество
Депутат Николаев не исключил переименование Волгограда в Сталинград при одобрении россиян

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград должен решаться исключительно жителями России, а не органами власти. Так депутат Госдумы Николай Николаев прокомментировал предложение экс-премьера Сергея Степашина.

Все жители России считают Сталинград частью истории, однако здесь возникает другая проблема, отметил он. Не каждый захочет увековечивать имя Иосифа Сталина, передает «Лента.ру».

«В отношении переименования Волгограда в Сталинград важны мнения людей. Если есть такие инициативы, если они поддерживаются — это одно. Простых людей надо спрашивать», — отметил Николаев.

Ранее за переименование Волгограда выступили «Ветераны России». По их мнению, данное решение восстановит «историческую справедливость».
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