Депутат Николаев не исключил переименование Волгограда в Сталинград при одобрении россиян

Вопрос переименования Волгограда в Сталинград должен решаться исключительно жителями России, а не органами власти. Так депутат Госдумы Николай Николаев прокомментировал предложение экс-премьера Сергея Степашина.
Все жители России считают Сталинград частью истории, однако здесь возникает другая проблема, отметил он. Не каждый захочет увековечивать имя Иосифа Сталина, передает «Лента.ру».
«В отношении переименования Волгограда в Сталинград важны мнения людей. Если есть такие инициативы, если они поддерживаются — это одно. Простых людей надо спрашивать», — отметил Николаев.
Ранее за переименование Волгограда выступили «Ветераны России». По их мнению, данное решение восстановит «историческую справедливость».