Сестра Иосифа Кобзона опровергла слухи о госпитализации вдовы артиста

Информацию о госпитализации Нелли Кобзон распространил Telegram-канал 112. Источники утверждают, что вдова эстрадного исполнителя несколько дней назад почувствовала недомогание и слабость. Так как лекарства не помогали, ей потребовалась помощь кардиологов.