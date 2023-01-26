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Сестра Иосифа Кобзона опровергла слухи о госпитализации вдовы артиста

Шоу-бизнес
Сестра Иосифа Кобзона опровергла слухи о госпитализации вдовы артиста

Сведения о госпитализации Нелли Кобзон не соответствуют действительности. Об этом сообщила сестра народного артиста Иосифа Кобзона Гелена Кандель.

Вдова Иосифа Кобзона недавно пришла с концерта Юрия Башмета. Ее самочувствие хорошее. Сестра покойного народного артиста попросила не беспокоиться о ней, пишет «Вечерняя Москва».

«Ничего не случилось, у нас все хорошо», — добавила Кандель.

Другие источники утверждают, что вдова Иосифа Кобзона проходила плановое обследование в московской клинике. Но о госпитализации речи не шло.

Информацию о госпитализации Нелли Кобзон распространил Telegram-канал 112. Источники утверждают, что вдова эстрадного исполнителя несколько дней назад почувствовала недомогание и слабость. Так как лекарства не помогали, ей потребовалась помощь кардиологов.
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