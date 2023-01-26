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Тройное ДТП заблокировало все полосы на Большевистской улице в Новосибирске

Происшествия
Тройное ДТП заблокировало все полосы на Большевистской улице в Новосибирске

Тягач, иномарка и фура стали участниками ДТП на Большевистской улице в Новосибирске. Авария произошла вечером 26 января, о чем сообщили местные жители в социальных сетях.

Предварительно установлено, что виновником столкновения стал водитель тягача Scania. Он пытался развернуться через двойную сплошную, но не рассчитал габариты. В итоге прицеп протаранила Toyota Allion, задев при этом фуру Volvo, которая двигалась во встречном направлении.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Все полосы в сторону Бугринского моста закрыты для движения.

Еще одно ДТП с участием грузовиков ранее произошло в Дубовском районе Волгограда. Столкновение оказалось настолько сильным, что одна из фур загорелась.
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