Тройное ДТП заблокировало все полосы на Большевистской улице в Новосибирске

Предварительно установлено, что виновником столкновения стал водитель тягача Scania. Он пытался развернуться через двойную сплошную, но не рассчитал габариты. В итоге прицеп протаранила Toyota Allion, задев при этом фуру Volvo, которая двигалась во встречном направлении.