Тройное ДТП заблокировало все полосы на Большевистской улице в Новосибирске

Тягач, иномарка и фура стали участниками ДТП на Большевистской улице в Новосибирске. Авария произошла вечером 26 января, о чем сообщили местные жители в социальных сетях.
Предварительно установлено, что виновником столкновения стал водитель тягача Scania. Он пытался развернуться через двойную сплошную, но не рассчитал габариты. В итоге прицеп протаранила Toyota Allion, задев при этом фуру Volvo, которая двигалась во встречном направлении.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. Все полосы в сторону Бугринского моста закрыты для движения.
Еще одно ДТП с участием грузовиков ранее произошло в Дубовском районе Волгограда. Столкновение оказалось настолько сильным, что одна из фур загорелась.