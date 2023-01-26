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Русскоязычный трейлер фильма-ужасов «Винни Пух: Кровь и мед» появился в Сети

Общество
Русскоязычный трейлер фильма-ужасов «Винни Пух: Кровь и мед» появился в Сети

Дублированный трейлер хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» опубликован на YouTube-канале LOONAFILM. Премьера в России состоится 16 февраля.

В основе сюжета типичная история подростковой компании, которая отправилась отдыхать на природу, где их ожидает встреча с маньяком-убийцей. Однако в роли главных злодеев на этот раз оказываются герои детской сказки Винни-пух и Пятачок, одичавшие без Кристофера Робина.

Такого рода интерпретация стала возможна благодаря передаче прав на персонажей в общее пользование. Теперь любая студия может визуализировать свое видение детской сказки о медвежонке и его друзьях.
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