Русскоязычный трейлер фильма-ужасов «Винни Пух: Кровь и мед» появился в Сети

В основе сюжета типичная история подростковой компании, которая отправилась отдыхать на природу, где их ожидает встреча с маньяком-убийцей. Однако в роли главных злодеев на этот раз оказываются герои детской сказки Винни-пух и Пятачок, одичавшие без Кристофера Робина.