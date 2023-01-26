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Борис Джонсон назвал нормандский формат «дипломатической имитацией»

Политика
Борис Джонсон назвал нормандский формат «дипломатической имитацией»

Нормандский формат, призванный разрешить конфликт на Украине, был дипломатической имитацией. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телеканалу «Рада».

Ранее подобное заявление сделала экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Заключение Минских соглашений, по ее словам, должно было предоставить Украине время на вооружение.

«Какие-то санкции (против РФ) мы тогда применили, запустили эту дипломатическую имитацию — нормандский процесс, и ничего не добились», — заявил Джонсон.

Ранее политик призвал включить Украину в НАТО. По его словам, подобного решения требует мировая общественность.
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