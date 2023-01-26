ООН отказалась комментировать передачу танков Украине

Организация Объединенных Наций не собирается комментировать каждую поставку вооружения на Украину. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
При этом чиновник отметил, что организация хочет добиться справедливого мира. Поставки танков, по его словам, к этому не приведут. Однако отказываться от предоставления «гуманитарной помощи» Киеву ООН также не планирует.
«Мы не собираемся выступать с комментариями каждый раз, когда (Киеву. — Прим. ФАН) будут поступать новые вооружения», — цитирует Дюжаррика «Царьград».
Против поставок танков на Украину ранее выступили жители Германии. Так, на демонстрацию в центре Мюнхена вышли сотни граждан.