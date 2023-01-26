Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД

Происшествия
Два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД

Столкновение двух автомобилей произошло на московской кольцевой автодороге. Подробности сообщили в столичном дептрансе.

Автомобили столкнулись вечером 26 января. Аварию зафиксировали камеры наблюдения на внешней стороне 11 километра МКАД. К месту происшествия прибыли оперативные службы столицы.

По информации дептранса, из-за аварии перекрыты левая и две средних полосы движения. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Остальные подробности ДТП уточняются.

Ранее в Подмосковье произошла авария с участием сразу 16 автомобилей. Крупное ДТП зафиксировали на трассе М-11 «Нева». Специалисты устанавливают виновника случившегося.
авария мкад автомобиль
Военкоры ФАН
Лучшие в аду