Два автомобиля столкнулись на внешней стороне МКАД

Столкновение двух автомобилей произошло на московской кольцевой автодороге. Подробности сообщили в столичном дептрансе.
Автомобили столкнулись вечером 26 января. Аварию зафиксировали камеры наблюдения на внешней стороне 11 километра МКАД. К месту происшествия прибыли оперативные службы столицы.
По информации дептранса, из-за аварии перекрыты левая и две средних полосы движения. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. Остальные подробности ДТП уточняются.
Ранее в Подмосковье произошла авария с участием сразу 16 автомобилей. Крупное ДТП зафиксировали на трассе М-11 «Нева». Специалисты устанавливают виновника случившегося.