Евросоюзу предложили взять на себя оплату счетов малообеспеченных граждан

Руководство Евросоюза должно начать помогать малоимущим жителям региона оплачивать возросшие счета за энергию. Об этом сообщили в Европейском социально-экономическом комитете (EESC).
Организация также поддержала инициативу Еврокомиссии по разработке законодательных актов, направленных на защиту наиболее уязвимых слоев населения. Так, ЕК предложила позволить бедным гражданам оплачивать некоторое количество энергии по цене ниже рыночной.
«Меры ЕС в ответ на кризис цен на энергоносители должны быть направлены на защиту всех домохозяйств и предприятий, сталкивающихся с серьезными проблемами при оплате счетов за энергию», — говорится в заявлении EESC.
Комитет подчеркнул, что данная инициатива не должна затрагивать исключительно людей, находящихся за чертой бедности. Она также должна касаться граждан, относящихся к нижнему среднему классу, если их доходы не позволяют оплачивать счета.