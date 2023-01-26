Власти Испании планируют отменить масочный режим

Власти Испании намерены принять решение о снятии масочного режима в стране. Предположительно, указ вступит в силу уже 7 февраля.
Соответствующую новость сообщила проживающая в Испании блогер Алена Бердова в своем Telegram-канале. При этом девушка уточнила, что ограничения останутся лишь в ряде общественных мест.
«В Испании с 7 февраля планируют снять масочный режим в общественном транспорте. Маски останутся обязательными только в медицинских учреждениях, аптеках и оптиках», — рассказала Бердова.
В скором времени состоится заседание Всемирной организации здравоохранения. На ней будет определен статус COVID-19 спустя три года с начала пандемии.