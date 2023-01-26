Легковушка превратилась в груду металла после столкновения с автобусом под Петербургом

Крупная авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. В результате столкновения легковушка превратилась в металлолом, передает телеканал «78».
По информации источника телеканала, в пострадавшей машине находятся люди. Прочие детали и обстоятельства столкновения не приводятся. Информации о погибших пока не озвучивалось.
На месте происшествия, по данным очевидцев, работают сотрудники экстренных служб. В причинах произошедшего предстоит разобраться уполномоченным органам.
В четверг в Санкт-Петербурге произошла авария с участием двух фур. В результате ДТП на Витебском проспекте образовалась километровая пробка.