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Легковушка превратилась в груду металла после столкновения с автобусом под Петербургом

Происшествия
Легковушка превратилась в груду металла после столкновения с автобусом под Петербургом

Крупная авария с участием легкового автомобиля и автобуса произошла в Кингисеппском районе Ленобласти. В результате столкновения легковушка превратилась в металлолом, передает телеканал «78».

По информации источника телеканала, в пострадавшей машине находятся люди. Прочие детали и обстоятельства столкновения не приводятся. Информации о погибших пока не озвучивалось.

На месте происшествия, по данным очевидцев, работают сотрудники экстренных служб. В причинах произошедшего предстоит разобраться уполномоченным органам.

В четверг в Санкт-Петербурге произошла авария с участием двух фур. В результате ДТП на Витебском проспекте образовалась километровая пробка.
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