Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Reuters: ЕС обсудит предложенный лимит цен на нефтепродукты из России 27 января

Политика
Reuters: ЕС обсудит предложенный лимит цен на нефтепродукты из России 27 января

Еврокомиссия направила странам содружества предложения по установлению ценового потолка на российские нефтепродукты. Их обсудят 27 января, пишет Reuters.

Сейчас в Евросоюзе изучается возможность введения ценовых ограничений на продукты, торгующиеся с премией и со скидкой. Участники содружества изучат предложенные ЕК лимиты в пятницу.

«С целью заключения сделки до вступления в силу 5 февраля ограничения цен на импортируемые российские нефтепродукты в соответствии с соглашением между странами G7», — отмечают источник агентства.

Ранее агентство Bloomberg сообщало о планах ЕС установить ограничения на российское дизельное топливо. Оно может торговаться на уровне 100 долларов за баррель, передает «Царьград».
еврокомиссия обсуждение ценовой потолок
Военкоры ФАН
Лучшие в аду