Reuters: ЕС обсудит предложенный лимит цен на нефтепродукты из России 27 января

Еврокомиссия направила странам содружества предложения по установлению ценового потолка на российские нефтепродукты. Их обсудят 27 января, пишет Reuters.
Сейчас в Евросоюзе изучается возможность введения ценовых ограничений на продукты, торгующиеся с премией и со скидкой. Участники содружества изучат предложенные ЕК лимиты в пятницу.
«С целью заключения сделки до вступления в силу 5 февраля ограничения цен на импортируемые российские нефтепродукты в соответствии с соглашением между странами G7», — отмечают источник агентства.