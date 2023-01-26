Рябков: тема контроля над вооружениями оказалась в «заложниках» из-за действий США

Тема контроля над вооружениями была заморожена в результате действий США. Сейчас она является «заложником» глубокой деградации отношений Москвы и Вашингтона, считает замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Соответствующий вопрос, казалось бы, сдвинулся с мертвой точки после предложенных Россией гарантий безопасности, отметил он. Вашингтон даже был открыт к диалогу, однако он обозначил границы обсуждения темы, что отдалило от конечного взаимоприемлемого результата, передает «Коммерсант».
«Столкнувшись с решительным отпором, оказанным нами Западу на Украине, США заморозили двусторонний стратдиалог. Сделали они это, по всей видимости, в попытке оказать дополнительное политическое давление на нашу страну», — заявил Рябков.
Ранее дипломат прокомментировал ситуацию с поставками западного оружия на Украину. По словам Рябкова, все переданное Киеву вооружение будет «перемолото», передает «Царьград».