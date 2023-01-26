Рябков: тема контроля над вооружениями оказалась в «заложниках» из-за действий США

Соответствующий вопрос, казалось бы, сдвинулся с мертвой точки после предложенных Россией гарантий безопасности, отметил он. Вашингтон даже был открыт к диалогу, однако он обозначил границы обсуждения темы, что отдалило от конечного взаимоприемлемого результата, передает «Коммерсант».