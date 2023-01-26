Александр Иванов прокомментировал внесение СОМБ в санкционный список США

Именно благодаря работе российских инструкторов СОМБ в ЦАР удалось остановить войну и затяжной кризис безопасности и в результате спасти десятки тысяч невинных жизней! Если считать, что американские санкции — это наказание, то, по мнению США, установление мира и стабильности в ЦАР — это наше преступление?!», — возмутился Иванов.