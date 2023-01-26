Александр Иванов прокомментировал внесение СОМБ в санкционный список США

Москва, 26 января. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов сделал заявление по поводу внесения СОМБ и его лично в санкционный список США.
Руководитель организации сообщил, что не представлял такое стечение обстоятельств возможным. Он добавил, что подобные действия Вашингтона показывают двойственность и бессилие страны Северной Америки:
«Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело против меня и моих коллег санкции. Сразу же скажу, что такого признания американцев в собственной слабости и лицемерности я никак не мог ожидать!
СОМБ — организация, которая выполняет образовательную деятельность на территории Центральноафриканской Республики по запросу легитимного правительства этой прекрасной страны! Мы делаем это в контакте с ООН и с соблюдением норм международного права».
Сотрудники Содружества офицеров за международную безопасность, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав силовых ведомств страны. Благодаря поддержке отечественных специалистов, армия ЦАР отразила наступление конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на Банги зимой 2020 года.
Именно благодаря работе российских инструкторов СОМБ в ЦАР удалось остановить войну и затяжной кризис безопасности и в результате спасти десятки тысяч невинных жизней! Если считать, что американские санкции — это наказание, то, по мнению США, установление мира и стабильности в ЦАР — это наше преступление?!», — возмутился Иванов.
Глава организации также отметил, что успехи Черного континента внушают страх Вашингтону. Представители страны Северной Америки не заинтересованы в подъеме государств материка:
«Поднимающая голову независимая свободная Африка пугает США. Они хотят, чтобы в Африке сохранялась разруха, вооруженные конфликты, голод и смерть.
Смогут ли санкции поколебать наш дух, наше устремление к безопасному справедливому миру? Ни в коем случае! Мы продолжим выполнять свои обязательства перед друзьями и партнерами. Правда победит, а правда на нашей стороне!».
Также Александр Иванов высмеял попытку США напугать его и сотрудников СОМБ санкциями. Он искренне не понимает, что они могут из-за них потерять:
«Ну какие у меня и других парней, обучающих центральноафриканцев правильно держать автомат Калашникова в джунглях, могут быть активы в США?»
Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность прокомментировал доклад спецслужб Финляндии о влиянии РФ на территории государств Черного континента. Он отметил, что западные страны потеряли позиции на материке только из-за собственных политических ошибок.