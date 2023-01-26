Ушел из жизни кинооператор Леван Пааташвили

Кинооператор Леван Пааташвили, наиболее известный по фильмам «Бег» и «Сибириада», ушел из жизни. Ему было 96 лет, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
Коллеги вспоминают Пааташвили как настоящего профессионала своего дела. По их словам, он отличался чуткостью и отзывчивостью, всегда приходил на помощь друзьям и умел искренне сопереживать.
«Народный артист Грузинской ССР, лауреат Государственной премии СССР, наш коллега, искренне нами любимый друг Леван Георгиевич Пааташвили покинул этот мир», — говорится в сообщении.
Прощание с Пааташвили состоится 27 января в 14:00 по московскому времени в ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ. Причина смерти кинооператора не уточняется.