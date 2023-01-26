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МЧС предупредило жителей Петербурга о гололеде 26–27 января

Общество
МЧС предупредило жителей Петербурга о гололеде 26–27 января

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге 26 и 27 января. Об этом сообщает региональное управление МЧС России.

Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ближайшие два дня в городе возможна сильная гололедица. В связи с этим пешеходам и автовладельцам необходимо соблюдать особую осторожность.

Риск получения травм на улицах Петербурга повышается и из-за некачественной работы коммунальных служб. Местные жители неоднократно говорили об этой проблеме губернатору Александру Беглову, но уже несколько лет подряд ситуация остается неизменной.

Так, в конце декабря 2022 года при падении на льду травмировалась 65-летняя пенсионерка. Теперь от коммунальщиков требуют компенсацию в размере 500 тысяч рублей.
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