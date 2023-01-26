События на Украине к 21:00 26 января: последствия ракетного обстрела, США поставят Киеву танки не раньше весны

В свою очередь, венгерские власти вновь подчеркнули, что не намерены менять курс и начинать поставки оружия Киеву. В Будапеште сказали, что страна хочет оставаться вне конфликта и не участвовать в нем ни на чьей стороне, поскольку главной целью в этом контексте является «безопасность Венгрии и венгров».