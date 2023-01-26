События на Украине к 21:00 26 января: последствия ракетного обстрела, США поставят Киеву танки не раньше весны

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 26 января.
Россия
После ночного удара беспилотниками «Герань-2» ВС РФ совершили массированный ракетный обстрел украинской энергетической инфраструктуры. Как отмечают независимые эксперты, задействование БПЛА позволило перед основной атакой выявить позиции ПВО противника.
Попадания ракет были зафиксированы в Одессе, Киеве, Виннице, Запорожье, Краматорске, Днепропетровске, а также ряде других населенных пунктов. В основном целями стали электростанции, подстанции и ряд промышленных предприятий, где производились объекты военного назначения. Отмечается, что власти страны заранее отключили энергоснабжение, чтобы избежать резких перегрузок сети.
События в Донбассе
В Донецкой Народной Республике на большинстве участков фронта идут активные бои. На этом фоне в Сети все чаще появляются видеозаписи с эпизодами вооруженных столкновений.
В частности, в районе Кременной была «за работой» заснята российская боевая машина поддержки танков «Терминатор», с помощью которой подразделения ВС РФ штурмовали позиции противника.
В свою очередь, часть информации о происходящем поступает и от солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ): один из бойцов сообщил, что в Бахмуте, который штурмуют отряды добровольцев, бои переместились уже почти вплотную к реке, разделяющей город. При этом часть близлежащих улиц простреливается.
ВСУ по-прежнему наносят удары по гражданским объектам и населенным пунктам Донбасса. Как сообщается, саперам из местных органов МЧС пришлось обезвреживать неразорвавшийся снаряд, упавший на территории школы в Кировском районе Донецка. Боеприпас пробил землю на несколько метров, для его безопасного извлечения пришлось задействовать специальную технику. Задача была выполнена успешно, здание школы не пострадало при обстреле и разминировании.
Украина
Тем временем на Западе по-прежнему широко обсуждается тема поставки танков Киеву, однако теперь союзники Украины вносят дополнительные уточнения. Как сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, выступая в сенате, Вашингтон не успеет передать бронетехнику к весне, когда ожидается активизация боевых действий. Она пояснила, что для отправки танков Abrams необходима значительная подготовка, поскольку это технически очень сложная машина.
В Великобритании же пообещали начать поставки Challenger 2 в конце марта. Обучение личного состава ВСУ стартует на следующей неделе, при этом обслуживающий персонал будет проходить подготовку отдельно от экипажей.
В свою очередь, венгерские власти вновь подчеркнули, что не намерены менять курс и начинать поставки оружия Киеву. В Будапеште сказали, что страна хочет оставаться вне конфликта и не участвовать в нем ни на чьей стороне, поскольку главной целью в этом контексте является «безопасность Венгрии и венгров».