Кровоточащие стены: Георгий Тесля-Герасимов о жизни в местах, попавших под обстрелы ВСУ

На протяжении долгих лет территория Донбасса подвергалась массированным обстрелам со стороны вооруженных сил Украины, разрушались целые жилые районы, уничтожались населенные пункты. Глядя на каменные руины, щемит в душе. Волей-неволей думаешь, что эти кровоточащие от обстрелов стены домов когда-то дарили тепло и уют живущим там семьям. Несмотря на это люди пытаются найти в себе силы жить дальше, с надеждой вглядываясь в будущее.
В своей авторской колонке для ФАН актер, доброволец НМ ДНР Георгий Тесля-Герасимов описал гнетущую атмосферу в местах, попавших под обстрелы ВСУ.
Дома, как люди… Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Судьбы, жизнь, прошлое, настоящее и будущее… Идешь мимо домов по улицам и смотришь, стоят они брошенные, оставленные людьми. Царит гнетущая атмосфера, заставляющая волей-неволей задуматься, а ведь когда-то здесь играли свадьбы, встречали Новый год, отмечали дни рождения, а сейчас всего этого нет. Дома стоят в одиночестве, ждущие неизвестно, кого и неизвестно, чего. Израненные дома, которые, к сожалению, тоже явились жертвами обстрелов и бомбежек со стороны вооруженных сил Украины. Грустная картина, и она встречается почти повсеместно — в деревнях, хуторах, поселках, не говоря уже о Донецке.
Деревня — это несколько иное, иная субстанция. Здесь много простреленных ворот, дома без окон, где-то без стен и крыш. Оставленные дома… Израненные, истекшие кровью. Это не та кровь, как у нас, у людей. Сквозь эти раны стен вытекла атмосфера жизни на время, а может, навсегда. Сложно объяснить, но это чувствуется, влияет на меня и тебя, действует, как на человека, живого человека, который умеет чувствовать, ощущать, сопереживать.
А ведь многие люди живут в таких домах до сих пор, они никуда не уехали. Здесь остались те, у кого нет близких родственников или они находятся где-то далеко. А взять ту же Украину, Киев, западную Украину — туда невозможно доехать, да и желания нет. Поэтому этакие острова жизни здесь еще присутствуют. Здесь еще теплится надежда, что в ближайшем будущем все наладится, что в ближайшем будущем в окнах вновь по вечерам будет виден свет, в домах зазвучит детский смех, живая, добрая, обычная, спокойная речь. Без тревоги. А из спящих труб повалит домашний, уютный дым.
Но пока жизни мало, дома пустуют, как какие-то брошенные автомобили на парковках и ждут своих обитателей и владельцев. Есть замечательный драматург Юрий Клепиков, у него есть автобиографический фильм. Там он вспоминает и рассуждает о жизни: «возвращаясь назад, приезжаешь в те дома, где ты когда-то был маленьким и рос, воспитывался, глядя на всю эту историю, на прошлое, ты видишь и понимаешь, что здесь потихонечку жизнь прекратила свое существование». Тоже самое и здесь — такая грустная картина.
Но я уверен, это временно. Будет еще заполнено все жизнью и светом. Повторюсь еще раз, мы в это верим, что вскоре это все исчезнет и наладится, здесь вновь возникнет прекрасная жизнь.