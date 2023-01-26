Кровоточащие стены: Георгий Тесля-Герасимов о жизни в местах, попавших под обстрелы ВСУ

А ведь многие люди живут в таких домах до сих пор, они никуда не уехали. Здесь остались те, у кого нет близких родственников или они находятся где-то далеко. А взять ту же Украину, Киев, западную Украину — туда невозможно доехать, да и желания нет. Поэтому этакие острова жизни здесь еще присутствуют. Здесь еще теплится надежда, что в ближайшем будущем все наладится, что в ближайшем будущем в окнах вновь по вечерам будет виден свет, в домах зазвучит детский смех, живая, добрая, обычная, спокойная речь. Без тревоги. А из спящих труб повалит домашний, уютный дым.