Дипломат Гаврилов указал на неготовность США к переговорам с Россией

По мнению Гаврилова, «вряд ли теперь кто серьезно поверит» подобным призывам. Он отметил, что на фоне слов о «готовности к переговорам» США объявляют об отправке на Украину танков Abrams и призывают к этому Германию. Однако с Россией «такие штучки вряд ли пройдут».