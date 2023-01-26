Дипломат Гаврилов указал на неготовность США к переговорам с Россией

Правительство России не наблюдает готовности Соединенных Штатов к серьезным переговорам по Украине. Об этом сообщил глава делегации РФ в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Таким образом дипломат прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По ее словам, Вашингтон благосклонно отнесется к ослаблению санкций против Москвы ради проведения мирных переговоров, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
По мнению Гаврилова, «вряд ли теперь кто серьезно поверит» подобным призывам. Он отметил, что на фоне слов о «готовности к переговорам» США объявляют об отправке на Украину танков Abrams и призывают к этому Германию. Однако с Россией «такие штучки вряд ли пройдут».
«Я не вижу, чтобы американцы или западники каким-либо образом говорили, что они будут готовы к переговорам. Будем смотреть, как будет развиваться этот трек», — заявил Гаврилов в эфире «Соловьев LIVE».
Ранее США объявили о введении санкций против вице-премьера России Дениса Мантурова. По информации американского минфина, ограничения также затронули главу Татарстана Рустама Минниханова.