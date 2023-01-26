Франция пообещала ответить на запрос Украины о поставках систем ПВО

Франция осознает, что Украина остро нуждается в системах противовоздушной обороны, поэтому Париж ответит на соответствующий запрос Киева. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Катрин Колонна.
Ранее глава МИД Франции прибыла в Одессу. Колонна посещает Украину уже в четвертый раз. Как уточнила сама министр, о потребности Киева в системах ПВО ей напомнил глава минобороны Алексей Резников.
«На сегодняшний день главной потребностью Украины в плане военной техники являются системы ПВО… И я могу вам сказать, что мы ответим на этот запрос», — сообщила Колонна.
Германия тем временем сообщила о сроках поставок танков Leopard 2. По словам Берлина, вооружение прибудет на Украину не позднее чем через четыре месяца.