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Власти ЦАР заасфальтировали большую часть дорог в столице республики

Весь мир
Власти ЦАР заасфальтировали большую часть дорог в столице республики

Банги, 26 января. Власти ЦАР восстановили и заасфальтировали большую часть дорог на западе республики.

Центральноафриканское правительство успешно завершило строительные работы по восстановлению инфраструктуры столицы страны. Финансирование проекта осуществлялось без привлечения сторонних инвесторов и исключительно на средства из государственного бюджета.

На данный момент власти республики организовали укладку асфальта на всех основных и второстепенных направлениях Банги. Следующим этапом работ будет реконструкция дорог в пригороде и на окраинах столицы с постепенным расширением процесса модернизации по всей ЦАР.

Ранее глава государства Фостен-Арканж Туадера рассказал о проектах по восстановлению инфраструктуры на 2023 год. Согласно плану, представители правительства построят мост через реку Бар Сара и проведут электрификацию нескольких районов страны.

Кроме того, власти республики одобрили второй этап программы развития экологически чистых источников энергии. Чиновники сообщили, что установка солнечных панелей идет полным ходом, и, согласно статистике, в городские сети их внедрено уже более 3000 штук.
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