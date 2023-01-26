Хотят команду трусов и предателей: депутат Терюшков о нормах МОК для допуска россиян на турниры

Помимо соблюдения антидопинговых правил, допущенные до соревнований спортсмены должны будут выступать под нейтральным флагом и без какой-либо символики своей страны. Допущенными до стартов могут быть лишь те атлеты, которые не поддерживают проведение спецоперации ВС РФ в Донбассе.