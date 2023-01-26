Хотят команду трусов и предателей: депутат Терюшков о нормах МОК для допуска россиян на турниры

Международный Олимпийский комитет (МОК) согласился рассмотреть возврат россиян на международные спортивные турниры. Условия, которые выдвигают спортивные чиновники, оценил депутат Государственной думы РФ, член Комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков.
Помимо соблюдения антидопинговых правил, допущенные до соревнований спортсмены должны будут выступать под нейтральным флагом и без какой-либо символики своей страны. Допущенными до стартов могут быть лишь те атлеты, которые не поддерживают проведение спецоперации ВС РФ в Донбассе.
«Все публичные заявления МОК — части одной большой кампании коллективного Запада по дестабилизации ситуации внутри России с целью государственного переворота и раздробления слишком большого государства на части поменьше. Об этих планах они нам открыто заявляют в последнее время», — подчеркнул парламентарий.
Враги России, не стесняясь, излагают собственные планы на ее будущее, призывая к разделу государству, изменению политической системы и отказу от защиты русского населения на Украине.
«Вот и сегодня иноагенты Каспаров и Ходорковский обратились к виртуальному гражданскому обществу России и озвучили новый план России “после Путина”, где рисуют, какой по форме правления и федеративному устройству должна стать Россия после смены государственного строя. Рассказывают, что они примут новую Конституцию, где будут ограничены централизованные полномочия с усилением роли регионов. Ядром переходного государственного совета по версии этих людей станут те, кто отрекся от СВО и “незаконного режима”. Этот госсовет заключит мирное соглашение с Украиной, отдаст Крым и Новороссию, выплатит репарации за СВО. Их речи перекликаются с заявлениями Томаса Баха, который собирается допускать на международные соревнования лишь тех россиян, кто готов отказаться от российского флага и гимна и кто не поддерживает (читай отрицает) СВО», — приводит аналогии Терюшков.
Получается, что глава МОК и упомянутые иноагенты действуют с одной и той же целью. Вот почему спортивные чиновники выдумывают такие замысловатые условия возврата россиян на международные турниры.
«Таким образом Бах собирает спортивную сборную из предателей и трусов, которые признают верховенство США и Великобритании, став колонией, согласятся на бело-сине-белый флаг, заблаговременно придуманный технологами и продемонстрированный сбежавшей “благотворительницей” Чулпан Хаматовой», — заключил депутат Госдумы.
Ранее Роман Терюшков заявил, что россиянам уже хватит международной сказочной лапши и пора покинуть IIHF.