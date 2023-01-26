СМИ: Италия поставит Киеву систему ПВО, артиллерию и БПЛА

Рим, 26 января. Правительство Италии передаст Киеву один Зенитный комплекс Samp/T, артиллерийские орудия, транспортные средства и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Информацию об этом распространила газета Corriere della Sera.
Источники издания утверждают, что Италия предоставит только один ЗРК Samp/T, но оснащенный примерно 20 ракетами. Также в поставки вооружения войдут беспилотники, произведенные в Италии по разработкам Израиля.
Corriere della Sera в своей статье также заявляет, что Рим оказывает ВСУ поддержку с помощью разведданных со спутниковых систем и обучения украинских военнослужащих итальянскими специалистами.
Италия ранее публично заявляла, что не планирует поставлять Киеву тяжелое вооружение. По итогам встречи на базе Рамштайн Рим официально анонсировал только передачу ВСУ комплекса Samp/T.
В среду, 25 января, в СМИ появилась информация о том, что США и Германия приняли решение поставить Киеву свои танки M1 Abrams и Leopard 2. Об отправке тяжелых бронемашин ранее также заявляли Великобритания и Польша.