Евгений Шимановский рассказал, как золото БРИКС может обрушить долларовую экономику Запада

Принятие такого закона, по его мнению, тормознет приток на мировой рынок порядка 700-900 тонн золота, что приведет к многократному росту его стоимости. Но это уже будет не наша с партнерами проблема, считает эксперт. Сейчас, по его мнению, положение России намного хуже, потому что, меняя все свои ресурсы на ничем не обеспеченную долларовую бумажную массу, она находится в ситуации папуаса, который меняет свое золото на бусы.