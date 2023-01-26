Евгений Шимановский рассказал, как золото БРИКС может обрушить долларовую экономику Запада

Аналитики финансового рынка считают, что в условиях конфронтации с Западом недвижимость и золото является наиболее надежным объектами инвестиций.
Россия и Китай превращают золото в опасное оружие, которое будет направлено против США, говорится в материале, опубликованном в издании South China Morning Post (SCMP). По информации издания, Москва и Пекин были главными покупателями золота в 2022 году, кроме этого являются одними из крупнейших в мире производителей драгметалла, а также занимают лидирующие места в мире по объему золотых резервов.
Президент «Евразийского бизнес альянса» Андрей Морозов считает, что руководство РФ и Китая правильно делают, что покупают золото. По его словам, золото дает надежную основу любому государству и позволяет проводить суверенную внешнюю политику.
«Золото — это такой инструмент, который всегда ценится, и, конечно, не зря беспокоятся наши так называемые заокеанские партнеры», - заявил Андрей Морозов в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
Покупать золото эксперт советует и частным инвесторам, несмотря на то, что оно растет в цене. По его словам, лучше всего покупать золото, конечно, на низких курсах, но сейчас складывается такая ситуация, что из-за политических событий его стоимость к концу года может вырасти вдвое.
«Ожидается, что котировки в скором времени дойдут до 2 тысяч долларов за тройскую унцию, а к концу году или возможно чуть раньше после каких-нибудь политических событий золото может скакнуть и до 3-4 тысяч за тройскую унцию. Поэтому если есть возможность, то нужно покупать», - отметил Андрей Морозов.
Финансист считает золото более привлекательным объектом инвестиций, потому что, по его мнению, он дает больший прирост капитала чем вклады в банках. Единственной проблемой этого вида инвестирования, по его словам, является высокий процент НДС при сделках с золотом, который составляет 20%.
«Нужно расширить возможности компаний, занимающихся купли-продажей инвестиционного золота, прежде всего, убрать НДС для этих компаний, чтобы они спокойно работали с золотыми слитками граждан. В России во многих регионах такие компании есть, просто они не могут полноценно работать», - пояснил Андрей Морозов.
Эта мера, по словам финансиста, поможет и российским золотодобытчикам, которые из-за санкций Запада оказались в сложной ситуации из-за невозможности сбывать свою продукцию. Частные инвесторы, по его мнению, могли бы помочь им в этом.
Эксперт считает эфемерными надежды российских золотодобытчиков на то, что Лондон вернет им статус Good Delivery – надежного поставщика, который снят в результате санкций. По его мнению, разумнее не ждать от Запада послаблений, а создавать российский золотой стандарт, и самим котировать наши слитки, чтобы все производители объединились в этот стандарт.
«Я думаю, это будет более надежный инструмент для работы», - отметил Андрей Морозов.
Другим привлекательным объектом инвестиций президент «Евразийского бизнес альянса» считает жилую и коммерческую недвижимость. По его словам, в связи со СВО и другими событиями снизилось количество желающих покупать квартиры, меньше людей берет ипотечные кредиты. Это влияет на объемы поступающих застройщикам инвестиций, в результате чего они вынуждены будут снизить цены на реализуемую недвижимость.
«Вот увидите, в ближайшее время цена пойдет вниз, и не только на жилую, но и на коммерческую недвижимость, потому что Торговые центры пустуют. Покупка недвижимости будет неплохой инвестицией, потому что, когда мы победим, она у нас резко вырастет в цене», - заявил Андрей Морозов.
Сооснователь «Золотого инвест клуба» Евгений Шимановский так же считает оправданной скупку золота вместо других видов инвестиций. По его словам, в условиях настроя Запада на усиление конфронтацию с РФ и с Китаем, у руководства этих стран не остается ничего другого, как вкладывать свободные средства в золото как наиболее надежный инструмент поддержки финансовой системы.
То, что Запад наложил санкции на экспорт российского золота, эксперт не считает серьезной проблемой. По его мнению, России и ее партнерам по БРИКС нужно использовать этот момент, чтобы избавиться от долларовой зависимости.
«Если наша страна вместе со странами БРИКС введут один закон, по которому стране, которая добывает золото, можно будет выпустить эмиссию денег на выкуп этого золота, то нам вообще не нужно будет его никуда продавать. Все деньги, которые будут выпущены на выкуп этого золото, у нас будут полностью обеспечены золотом», - заявил Евгений Шимановский.
Принятие такого закона, по его мнению, тормознет приток на мировой рынок порядка 700-900 тонн золота, что приведет к многократному росту его стоимости. Но это уже будет не наша с партнерами проблема, считает эксперт. Сейчас, по его мнению, положение России намного хуже, потому что, меняя все свои ресурсы на ничем не обеспеченную долларовую бумажную массу, она находится в ситуации папуаса, который меняет свое золото на бусы.