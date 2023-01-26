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Politico: США поставят на Украину улучшенные танки М1А2 Abrams без секретного оборудования

Армия
Politico: США поставят на Украину улучшенные танки М1А2 Abrams без секретного оборудования

США передадут украинской армии усовершенствованные танки M1 Abrams в версии A2, но без секретного дополнительного оборудования, повышающего возможности боевой машины. Об этом сообщает Politico.

«США планируют отправить Киеву основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации М1А2 по сравнению с более старой версией А1, которую армия хранит на складах», — пишет издание.

Отмечается, что речь идет об экспортном варианте М1А2 Abrams, лишенного части оборудования для повышения огневых возможностей, которое есть в версиях для американской армии.

Ранее Белый дом заявил о готовности передать украинской армии 31 танк Abrams и ремонтно-эвакуационные машины. На прошлой неделе американское правительство согласовало поставки боевых машин Bradley и Stryker.
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