Politico: США поставят на Украину улучшенные танки М1А2 Abrams без секретного оборудования

США передадут украинской армии усовершенствованные танки M1 Abrams в версии A2, но без секретного дополнительного оборудования, повышающего возможности боевой машины. Об этом сообщает Politico.
«США планируют отправить Киеву основной боевой танк Abrams в более усовершенствованной конфигурации М1А2 по сравнению с более старой версией А1, которую армия хранит на складах», — пишет издание.
Отмечается, что речь идет об экспортном варианте М1А2 Abrams, лишенного части оборудования для повышения огневых возможностей, которое есть в версиях для американской армии.
Ранее Белый дом заявил о готовности передать украинской армии 31 танк Abrams и ремонтно-эвакуационные машины. На прошлой неделе американское правительство согласовало поставки боевых машин Bradley и Stryker.