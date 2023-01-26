Глава комитета спортсменов Норвегии выступила за возвращение россиян к стартам

Глава норвежского комитета спортсменов Астрид Якобсен поддержала возвращение россиян на международные старты.
Астрид Якобсен, возглавляющая комитет спортсменов Норвегии, приняла участие во встрече с представителями Международного олимпийского комитета (МОК). В ходе мероприятия трехкратная чемпионка мира выступила против отстранения россиян от стартов. Об этом информирует NRK. Якобсен заявила, что спортсменов не следует отстранять от соревнований из-за их паспорта.
Россиян стали массово не допускать к участию в международных турнирах в конце февраля 2022 года. Отстранение от соревнований связано с проведением специальной военной операции ВС РФ на Украине.