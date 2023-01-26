Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Россиянка описала обзорную экскурсию по Дубаю словами «позорище, смех, слезы»

Общество
Россиянка описала обзорную экскурсию по Дубаю словами «позорище, смех, слезы»

Путешественницу из России разочаровало посещение обзорной экскурсии по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах.

Больше всего девушку расстроило посещение резиденции шейха. Туристов привели на парковку поодаль от дворца, где кроме растений, скульптур лошадей и едва заметных вдали фонтанов больше ничего не видно, рассказала россиянка на платформе «Дзен».

«Позорище, смех, слезы», — возмутилась путешественница.

Отдельное внимание туристка уделила второй локации – ресторану и магазину. Туалет в заведении общепита оказался хуже уборной на российской заправке, возмутилась путешественница.
дубай оаэ резиденция шейха
Военкоры ФАН
Лучшие в аду