Россиянка описала обзорную экскурсию по Дубаю словами «позорище, смех, слезы»

Путешественницу из России разочаровало посещение обзорной экскурсии по Дубаю в Объединенных Арабских Эмиратах.
Больше всего девушку расстроило посещение резиденции шейха. Туристов привели на парковку поодаль от дворца, где кроме растений, скульптур лошадей и едва заметных вдали фонтанов больше ничего не видно, рассказала россиянка на платформе «Дзен».
«Позорище, смех, слезы», — возмутилась путешественница.
Отдельное внимание туристка уделила второй локации – ресторану и магазину. Туалет в заведении общепита оказался хуже уборной на российской заправке, возмутилась путешественница.