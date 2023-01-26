Фура загорелась после столкновения с грузовиком в Дубовском районе Волгограда

Два большегруза столкнулись в Волгограде. Удар был такой силы, что одна из фур загорелась.
Как стало известно ФАН, крупная авария произошла в Дубовском районе. Сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия и устанавливают обстоятельства случившегося. Данные о погибших и пострадавших уточняются.
Подобное ДТП произошло ранее в Старошагайловском районе Мордовии. Фура с углем загорелась на трассе М-5 «Урал». Водитель попытался самостоятельно потушить пламя, но безуспешно. На помощь ему прибыли спасатели.