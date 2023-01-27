В Турции приобретение комплексов С-400 назвали историческим шагом для страны

Президент Турции заявил, акция протеста перед турецким посольством в Стокгольме, где был сожжен Коран, показала отношение Швеции к мусульманам и туркам. Это событие, по словам лидера, может иметь за собой последствия, и скажется на решении о членстве Стокгольма в НАТО.