В Турции приобретение комплексов С-400 назвали историческим шагом для страны

Главные события в Турции с 20 по 26 января 2023 года.
Шведы вышли на протесты против договоренностей между Стокгольмом и Анкарой; Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил заблокировать вступление Швеции в НАТО; в Турции предложили обсудить выход страны из Североатлантического альянса; курдскую партию могут закрыть до всеобщих выборов; в Анкаре назвали приобретение С-400 историческим шагом для страны — автор Telegram-канала «Мост через Босфор» рассказывает о главных событиях недели в Турции.
Шведы против договоренностей между Стокгольмом и Анкарой
В субботу, 21 января, граждане Швеции провели демонстрации в знак протеста против требований Турции, выдвинутых для одобрения присоединения скандинавской страны к НАТО. Одна из протестующих групп сожгла Коран перед турецким посольством в Стокгольме. Это вызвало резкую реакцию в Анкаре, МИД республики вызвал к себе шведского посла.
«Мы самым решительным образом осуждаем гнусное нападение на нашу священную книгу. Допущение этого антиисламского акта, направленного против мусульман и оскорбляющего наши ценности под прикрытием свободы выражения мнений совершенно неприемлемо», — заявили во внешнеполитическом ведомстве Турции.
Также Анкара отменила визит главы Минобороны Швеции, который должен был состояться 27 января.
Оппозиция пообещала выдворить сирийских беженцев после победы на выборах
Глава оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу в качестве предвыборного обещания заверил избирателей в том, что после прихода к власти вышлет сирийских беженцев на их родину. Эти заявления политик сделал во время своего визита в провинцию Газиантеп, граничащую с Сирией.
«В этом регионе проживает более 500 тысяч сирийских беженцев. Страна находится в глубоком экономическом кризисе. Нам трудно прокормить своих граждан. что уж говорить о приезжих. Турки не расисты, сирийцы наши братья. Надеюсь, как только мы придем к власти, в течение двух лет мы сможет отправит беженцев на родину», — сказал он.
Покупка С-400 — исторический шаг для государства
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг заявил, что республика за последние годы стала страной, которая самостоятельно принимает решения, не оглядываясь на союзников и желания других стран. По его словам, главным показателем этого стала покупка у России зенитных ракетных комплексов С-400.
«Могли бы мы купить системы противовоздушной обороны С-400, если бы всегда советовались НАТО? Смогли бы мы в таком случае пойти на такой важный для страны исторический шаг? Сейчас Турция стала государством, которое само принимает решения и строит свои отношения с другими с другими странами исходя из собственных интересов», — заявил министр.
Партнер Эрдогана предложили обсудить выход Турции из НАТО
Глава «Партии националистического движения» (ПНД) Девлет Бахчели заявил, что Турция раньше существовала без НАТО и при необходимости может просуществовать без нее.
Политик высказался на эту тему в ответ на утверждения бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости исключения Анкару из Североатлантического альянса.
Другой турецкий политик из близкой к правящему альянсу партии «Родина» Этхем Санджак также заявил, что провокации союзников по НАТО участились, а потому Анкара может выйти из военного блока по своей воле.
«Они стараются своими провокация втянуть нас в горячий конфликт. Мы можем покинуть НАТО, и это можно реализовать за такой короткий срок как пять-шесть месяцев», — добавил он.
Впрочем, эти заявления впоследствии прокомментировал спикер правящей «Партии справедливости и развития» (ПСР) Омер Челик. Он отметил, что Анкара не обсуждает вопрос выхода из Североатлантического альянса.
Эрдоган пригрозил заблокировать вступление Швеции в НАТО
Президент Турции заявил, акция протеста перед турецким посольством в Стокгольме, где был сожжен Коран, показала отношение Швеции к мусульманам и туркам. Это событие, по словам лидера, может иметь за собой последствия, и скажется на решении о членстве Стокгольма в НАТО.
«Мы не станем поддерживать страну с таким неуважительным отношением к нам», — отметил он.
Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президентские и парламентские выборы в стране пройдут 14 мая. По его словам, он подпишет официальное решение о переносе даты выборов в начале марта. Ранее избирательный процесс планировали провести 18 июня.
Главными соперниками Эрдогана являются шесть партий, которые объединились для того чтобы выступить единым фронтом против турецкого лидера.
Кроме этого в выборах будет участвовать курдская «Партия демократии народов» (ПДН) совместно с левыми силами в «Альянсе труда и свободы».
В Турции могут закрыть курдскую партию до всеобщих выборов
Конституционный суд Турции в четверг, 26 января, отклонил просьбу «Партии демократии народов» (ПДН) отложить окончательное решение по делу, которое может привести к закрытию фракции из-за предполагаемых связей с запрещенной стране «Рабочей партией Курдистана» (РПК). При этом также не был удовлетворен запрос представителей политического объединения о предоставлении дополнительных двух месяцев для подготовки защиты.
Дело против ПДН было возбуждено в два года назад. Прокуратура обвинила партию в связях с РПК, которая признана террористической группировкой в Турции, США и Европейском Союзе.
Прокурдское объединение набрало 11,7% голосов на плебисците 2018 года и является одной из фракций, способных повлиять на результаты президентских и парламентских выборов в мае этого года.
Переговоры президентов Турции и Украины
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 20 января провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Стороны обсудили продолжение зерновой сделки и возможность расширения соглашения на другие порты Украины.
В ходе разговора президент Турции вновь выразил готовность выступить посредником для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом.
Украинская армия получила два турецких беспилотника
Согласно заявлению Минобороны Украины, турецкая компания Baykar безвозмездно передала Киеву два боевых беспилотника.
«Сегодня мы получили от больших друзей и партнеров Украины — компании Baykar — еще два беспилотника Bayraktar TB2. Нам передали их бесплатно», — говорится в сообщении ведомства.
Евросоюз 22 февраля проведет в Турции форум по Украине
Представители ЕС сообщили о планах провести 22 февраля в Стамбуле масштабный форум на тему украинского кризиса.
По словам главы делегации ЕС в Турции Николауса Мейера-Ландрута, саммит, приуроченный к годовщине начала российской спецоперации, будет посвящен геополитическим и экономическим последствиям конфликта на Украине, а также позволит выразить поддержку Киеву со стороны Брюсселя.