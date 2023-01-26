Гейтс поставил коррумпированное правительство Украины среди худших в мире

Билл Гейтс в интервью программе «Подготовка к глобальным вызовам» для YouTube-канала Lowy Institude назвал правительство Украины одним из самых коррумпированных и худших в мире.
По его словам, кабмин контролируется несколькими богатыми людьми. При этом сельскохозяйственные угодья в стране намного лучше, чем США. Украина является хлебной житницей Европы и в целом у нее много перспектив. Основатель Microsoft признался, что ему искренне жаль жителей.
Спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти ранее заявил, что не допустит практики «Открытых чеков» для Украины, когда десятки миллиардов долларов помощи выделятся без всякого аудита и отчетности.