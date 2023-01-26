Гейтс поставил коррумпированное правительство Украины среди худших в мире

По его словам, кабмин контролируется несколькими богатыми людьми. При этом сельскохозяйственные угодья в стране намного лучше, чем США. Украина является хлебной житницей Европы и в целом у нее много перспектив. Основатель Microsoft признался, что ему искренне жаль жителей.