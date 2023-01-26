«Хамы и хитрые обманщики»: турист предупредил об обратной стороне отдыха в Абхазии

По словам мужчины, на неопытных путешественниках там пытаются подзаработать и «не всегда легально». Например, его друг рассказал, как у бесплатной достопримечательности караулил «крепкий парнишка» и требовал 200 рублей за проход. Турист также предупредил, что на рынках встречаются продавцы, которые выдают адыгейские сыры за местные.