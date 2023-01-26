«Хамы и хитрые обманщики»: турист предупредил об обратной стороне отдыха в Абхазии

Путешественник из России поделился впечатлениями после поездки в Абхазию. Турист признался, что отдых его разочаровал.
По словам мужчины, на неопытных путешественниках там пытаются подзаработать и «не всегда легально». Например, его друг рассказал, как у бесплатной достопримечательности караулил «крепкий парнишка» и требовал 200 рублей за проход. Турист также предупредил, что на рынках встречаются продавцы, которые выдают адыгейские сыры за местные.
«Если соберетесь отдыхать в этих краях, то будьте готовы к тому, что могут встретиться откровенные хамы и хитрые обманщики», — подчеркнул путешественник в блоге на платформе «Дзен».
Однако россиянин добавил, что ему в Абхазии встречались и хорошие люди. По словам туриста, он им искренне благодарен. Если душа требует не только красивых видов, но и экстрима, Абхазия — лучший вариант, резюмировал путешественник.