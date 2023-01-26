Министр обороны Дании заявил о необходимости призыва женщин в армию страны

Дания столкнулась с необходимостью призыва женщин на срочную армейскую службу. Об этом заявил министр обороны скандинавского королевства Якоб Эллеманн-Йесен.
Он отметил, что Дания якобы испытывает растущую угрозу национальной безопасности из-за острого кризиса на Украине и продолжающихся масштабных боевых действий в этой стране.
«Мы должны быть в состоянии защитить королевство, регион Балтийского моря», — объяснил Эллеманн-Йесен значимость женского призыва в армию страны в эфире местного телеканала ТВ2.
При этом он отверг возможность предоставления Копенгагеном тяжелой боевой техники киевскому режиму, так как ВС Дании располагают всего 44 танками Leopard, треть из которых уже откомандирована в прибалтийские страны в составе сил НАТО.