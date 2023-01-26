Жена Павла Прилучного подогрела слухи о беременности новыми кадрами в соцсетях

Жена звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян, появилась перед подписчиками на видео. Супруга актера подогрела слухи о беременности этими кадрами.
Артистка выложила в соцсетях новое видео с репетиции спектакля. Брутян пояснила, что эта постановка отнимает у нее слишком много времени, поэтому она редко выходит на связь с подписчиками.
«Вспомнила студенческие годы, репетиции с утра и почти с уходом в ночь», — написала жена Прилучного.
Актриса показала на видео шарманку, которую принес на репетицию ее коллега. Брутян сама предстала с ней в кадре, прикрыв при этом шарманкой живот.
Из-за этого в Сети вновь начали обсуждать возможную беременность артистки. Слухи о скором прибавлении в звездной семье подогрела и одежда супруги Прилучного. Она оделась в широкий свитер и темные брюки. По мнению поклонников, Брутян заметно поправилась.
Напомним, в начале декабря СМИ написали со ссылкой на анонимный источник, что Прилучный и его жена ждут ребенка. После этого пара появлялась на публике, при этом живот актрисы выглядел немного округлившимся. Знаменитые супруги не комментировали слухи о беременности.
- ✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ