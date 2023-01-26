Жена Павла Прилучного подогрела слухи о беременности новыми кадрами в соцсетях

Напомним, в начале декабря СМИ написали со ссылкой на анонимный источник, что Прилучный и его жена ждут ребенка. После этого пара появлялась на публике, при этом живот актрисы выглядел немного округлившимся. Знаменитые супруги не комментировали слухи о беременности.