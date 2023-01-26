Семейный психолог Ханина: как родителям с разными фамилиями договориться о фамилии ребенка

В последнее десятилетие в отношениях мужчин и женщин ярко проявилась тенденция совместного проживания без официального заключения брака или, по крайней мере, не сразу. Это касается как зрелых пар, так и молодежи. Так же немало брачующихся, принципиально не меняющих фамилии — по разным причинам. Однако если в таких союзах встает вопрос о потомстве, то нередко партнерам бывает трудно договориться, какую фамилию дать будущему ребенку. Причем особенно непреклонны в таких спорах чаще оказываются будущие отцы. Как прийти к согласию в данном вопросе, рассказала ФАН семейный психолог Елена Ханина.
«Теоретически, договориться можно, но надо вначале изучить, какие мотивы дать ребенку именно свою фамилию есть у каждой из сторон. Может быть, для кого-то важно продолжить фамилию своего рода, для кого-то это вовсе единственный шанс на сохранение фамилии отца. Может быть, у супруга или супруги неблагозвучная фамилия (или, напротив, известная династия). Путем переговоров стоит начать с выяснения этих причин», — советует семейный психолог.
И, может быть, кто-то из будущих родителей примет позицию другого. Здесь многое зависит от самих отношений и их качества, считает эксперт. И особенно от планов на будущее. Если пара собирается создать семью и воспитывать ребенка вместе, то стоит уже учитывать интересы самого малыша и комфорта его существования с фамилией папы или мамы. Ну а если мать и отец хотят идти по жизни разными дорогами, то это ситуация другая, и мотивы тоже — нужно рассматривать с позиций разных сторон.
«Бывает такое, что для кого-то из пары прям принципиальна его позиция: не двинусь и точка. Но попробовать стоит вначале самим все-таки выяснить, не упираться в свою позицию, не продавливать свое, а все-таки выслушать партнера и понять его мотивы. Иногда бывает, что и соглашаются, услышав какие-то разумные доводы», — пояснила Елена Ханина.
Если все-таки переговоры в семье зашли в тупик, партнеры не слышат друг друга, можно пригласить к разговору каких-то посредников, модераторов. Это могут быть родственники с нейтральной позицией к предмету обсуждения, либо специалисты: психологи, семейные модераторы.
«Выслушать семейного модератора, посредника-модератора тоже бывает полезно: такой взгляд со стороны — нейтральный, незаинтересованный, когда каждый партнер чувствует, что человек не занимает сторону его оппонента», — рассказывает собеседница ФАН.
Таким образом ожесточение ослабевает, а разум готов воспринимать картину под другим углом. Да, может быть и так, что в процессе выяснения причин проявятся непреодолимые разногласия.
«Но и тут есть вариант, например, дать ребенку двойную фамилию, через дефис. Например, как Лебедев-Кумач, Соловьев-Седой, Римский-Корсаков и так далее. Если такой вариант устроит обе стороны, то стоит поинтересоваться юридической стороной вопроса», — подытожила Елена Ханина.
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