Семейный психолог Ханина: как родителям с разными фамилиями договориться о фамилии ребенка

И, может быть, кто-то из будущих родителей примет позицию другого. Здесь многое зависит от самих отношений и их качества, считает эксперт. И особенно от планов на будущее. Если пара собирается создать семью и воспитывать ребенка вместе, то стоит уже учитывать интересы самого малыша и комфорта его существования с фамилией папы или мамы. Ну а если мать и отец хотят идти по жизни разными дорогами, то это ситуация другая, и мотивы тоже — нужно рассматривать с позиций разных сторон.