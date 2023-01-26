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Обувной ритейлер «Эконика» проведет ребрендинг марки Alla Pugacheva

Общество
Обувной ритейлер «Эконика» проведет ребрендинг марки Alla Pugacheva

Обувной ритейлер «Эконика» планирует провести ребрендинг марки Alla Pugacheva. Теперь сеть будет фокусироваться на товарах под маркой Ekonika Premium by AP.

Об этом стало известно от владельца сети Сергея Саркисова во время онлайн-конференции «Трамплин в 2023 год». Сотрудники уже заключили договоры в двух локациях, сообщает портал «Известия». Саркисов не стал давать подробную информацию о ребрендинге.

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева покинула Россию после начала спецоперации. Певица предпринимала попытку вернуться в страну и даже отдала детей Лизу и Гарри в гимназию, но в октябре окончательно уехала из России. Многие считают, что артистка не вынесла народного хейта.
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