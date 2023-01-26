Обувной ритейлер «Эконика» проведет ребрендинг марки Alla Pugacheva

Об этом стало известно от владельца сети Сергея Саркисова во время онлайн-конференции «Трамплин в 2023 год». Сотрудники уже заключили договоры в двух локациях, сообщает портал «Известия». Саркисов не стал давать подробную информацию о ребрендинге.